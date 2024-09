FestiValori a Festivalfilosofia: Il dottor Stranoclima

Anche quest’anno FestiValori parteciperà con un suo panel al Festivalfilosofia, a Modena, Carpi e Sassuolo dal 13 al 15 settembre. Il meteo influisce sull’umore, e questo è risaputo. Meno riconosciuta è l’idea che anche il clima influisca sulla psiche. È il fenomeno noto come ecoansia. Dato che il tema di questa edizione di Festivalfilosofia è psiche, ecco che Festivalori ha deciso di organizzare un incontro – domenica 15 settembre alle ore 21, presso il cortile di Palazzo Solmi a Modena – proprio sui rapporti tra mente umana e cambiamento climatico.

“Il dottor Stranoclima. Ovvero, come ho imparato a non preoccuparmi e amare la mia ecoansia” è il titolo del panel, moderato da Alessandro Gilioli, giornalista, e Giovanni Mori, giovane attivista di Fridays for Future. L’incontro si configura come un momento coinvolgente e interattivo con il pubblico, per sensibilizzarlo sui cambiamenti climatici. E renderlo consapevole di come questi influiscano non solo sulla vita del Pianeta. Ma anche, in modo meno evidente ma altrettanto intenso, sulla mente umana, creando quegli stati emotivi agitati e inquieti che vanno sotto la denominazione di ecoansia.

Festivalfilosofia, come imparare a conoscere l’ecoansia

Come emerge da diverse ricerche sul tema, l’ecoansia colpisce prevalentemente le persone più giovani. Perché sono loro che hanno un futuro e una vita ancora da costruire. E soprattutto perché sono sempre loro quelle disposte a lottare per superare lo stato di cose esistente. Mentre le persone adulte sono generalmente più scettiche sul tema. Perché tendono a negare le responsabilità del loro stile di vita sui disastri climatici in corso. O perché sono oramai tristemente convinte, o ancor peggio arrese, al fatto che quello in cui viviamo sia l’unico dei mondi possibili.

Per questo l’incontro sarà strutturato come una serie di dialoghi a più livelli. Un incontro/scontro generazionale, tra un giovane attivista in preda a turbamenti e inquietudini e un adulto diffidente, dubbioso che i cambiamenti climatici esistano e possano addirittura avere un impatto sulle emozioni umane. Sul palco ci sarà quindi inizialmente Giovanni Mori, giovane attivista di Fridays for Future, che per qualche minuto introdurrà il tema dei cambiamenti climatici e dell’ecoansia. E poi salirà fargli compagnia Alessandro Gilioli, già vicedirettore de L’Espresso e ex direttore di Radio Popolare, che reciterà la parte dello scettico.

Un incontro orizzontale e interattivo

Il dialogo sarà poi continuo anche con il pubblico in sala. Abbiamo pensato infatti che, dato il tema, questo panel dovesse essere strutturato in maniera orizzontale e interattiva. Proprio come lo è la collaborazione tra FestiValori e Festivalfilosofia. L’interazione avverrà attraverso una serie di quiz e domande che saranno proiettati sullo schermo, alle spalle dei due mattatori. Interrogativi a cui il pubblico, attivo e partecipante, potrà rispondere dopo aver scansionato un Qr Code. Queste domande e risposte saranno quindi occasione per nuove discussioni e approfondimenti.

L’incontro si concluderà quindi, si spera, con la presa di coscienza dell’impatto della crisi climatica non solo sul pianeta ma anche sull’emotività delle persone. Il primo passo per poter poi trovare poi soluzioni condivise per mitigare la crisi e i suoi molteplici impatti. Se volete quindi anche voi smettere di preoccuparvi, e imparare finalmente a conoscere e poi amare la vostra ecoansia, ci vediamo tutti insieme a domenica prossima a Modena