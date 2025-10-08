Accesso diretto al mercato (Dma)
Quando un investitore opera in borsa senza intermediari, ma tramite la tecnologia di un broker.
Il Direct market access (Dma) permette a un investitore istituzionale (per esempio un fondo o una grande banca) di inserire ordini direttamente nei mercati finanziari, usando l’infrastruttura tecnologica di un broker, ma senza che il broker li gestisca attivamente.
Questo sistema garantisce più velocità, controllo e anonimato, ma richiede anche grande competenza.
Per la finanza etica, l’accesso diretto al mercato solleva vari interrogativi: è vero infatti che accelera le dinamiche di mercato, ma può anche alimentare speculazioni ad alta frequenza, spesso scollegate dall’economia reale.