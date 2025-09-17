Immaginiamo i mercati finanziari come un grande negozio dove si comprano e vendono azioni di aziende o criptovalute come bitcoin. Un “bear market” (letteralmente “mercato orso”) rappresenta la situazione in cui i prezzi scendono continuamente per un periodo lungo. È come se tutto nel negozio costasse sempre meno, giorno dopo giorno.

Perché si chiama “orso”? Perché l’orso attacca dall’alto verso il basso con le zampe, proprio come fanno i prezzi del nostro esempio. È il contrario del “bull market” (mercato toro), dove i prezzi salgono, il toro infatti attacca dal basso verso l’alto con le corna. Durante un bear market, molti investitori hanno paura e vendono, il che fa scendere ancora di più i prezzi.