Un asset manager è un professionista o una società che gestisce portafogli di investimento per conto di clienti: risparmiatori, fondi pensione, fondazioni ecc. Ha il compito di investire le risorse che gli sono state affidate in modo strategico, scegliendo dove e come allocarle (azioni, obbligazioni, fondi, immobili ecc.) per ottenere il miglior rendimento possibile in base agli obiettivi del cliente, al livello di rischio che è disposto ad accettare e all’orizzonte temporale dell’investimento..

Nell’era della finanza sostenibile, è sempre più richiesta la capacità di integrare criteri ambientali, sociali e di governance (Esg) nelle scelte di investimento.

Per la finanza etica, l’asset manager ha una responsabilità sociale: scegliere dove investire significa scegliere quale economia costruire.