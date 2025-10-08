Glossario:

Qualsiasi bene che ha un valore economico e può essere scambiato sui mercati.

Un asset finanziario è un titolo o strumento di investimento: azioni, obbligazioni, fondi, derivati… Non ha un valore fisico, ma rappresenta un diritto economico (a incassare un interesse, un dividendo, un guadagno).

Gli asset possono essere più o meno liquidi, rischiosi o sostenibili.

Per la finanza etica, non tutti gli asset sono uguali: un’azione di un’azienda fossile non ha lo stesso valore etico di un’obbligazione verde. Bisogna valutare l’impatto oltre al rendimento.

