Un punto di riferimento per capire come sta andando un investimento.

Un benchmark è un parametro di confronto, di solito un indice di mercato (come il FTSE MIB o lo S&P 500), usato per valutare l’andamento di un fondo o di un portafoglio d’investimento. In pratica, serve a capire se chi gestisce quel denaro sta facendo meglio o peggio del mercato di riferimento.

Ma non è solo una questione di numeri. Per la finanza etica, anche i benchmark devono cambiare: se gli indici continuano a includere aziende irresponsabili, misurare la performance rispetto a loro significa accettare come “normale” un’economia insostenibile. Servono benchmark che tengano conto anche di criteri ambientali, sociali e di governance.