Asset allocation

Decidere come distribuire gli investimenti tra diverse categorie di attività.

L’asset allocation è la scelta strategica di come ripartire un portafoglio tra diversi strumenti: azioni, obbligazioni, liquidità, immobili ecc. Serve a diversificare il rischio e raggiungere obiettivi finanziari.

Esistono asset allocation statiche (fisse nel tempo) o dinamiche, che cambiano in base ai mercati.

Per la finanza etica, l’asset allocation deve tenere conto anche di criteri ambientali, sociali e di governance (Esg). Non conta solo il rendimento, ma anche l’impatto degli investimenti sul mondo reale.

