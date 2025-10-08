Asset allocation
Decidere come distribuire gli investimenti tra diverse categorie di attività.
L’asset allocation è la scelta strategica di come ripartire un portafoglio tra diversi strumenti: azioni, obbligazioni, liquidità, immobili ecc. Serve a diversificare il rischio e raggiungere obiettivi finanziari.
Esistono asset allocation statiche (fisse nel tempo) o dinamiche, che cambiano in base ai mercati.
Per la finanza etica, l’asset allocation deve tenere conto anche di criteri ambientali, sociali e di governance (Esg). Non conta solo il rendimento, ma anche l’impatto degli investimenti sul mondo reale.