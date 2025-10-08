Asset-backed security (Abs)
Titoli finanziari garantiti da un insieme di crediti, come prestiti o mutui.
Un’asset-backed security è un titolo emesso da una società che “impacchetta” un insieme di crediti (per esempio prestiti auto, mutui) e li trasforma in uno strumento finanziario da vendere agli investitori.
È una forma di cartolarizzazione, utile per trasferire il rischio, ma può diventare opaca e pericolosa, come accaduto nella crisi del 2008.
Per la finanza etica, le asset-backed security vanno valutate con molta attenzione, perché possono allontanare chi investe dalle conseguenze reali delle sue scelte.