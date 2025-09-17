Glossario:

Azione

Azione

Una piccola parte di un’azienda: se la compri, ne diventi in parte proprietario.

Un’azione è una quota di proprietà di una società per azioni. Chi la detiene è un azionista e ha diritto a partecipare agli utili (dividendi) e, in alcuni casi, alle decisioni dell’azienda.

Investire in azioni comporta rischi e opportunità: il loro valore può salire o scendere in base ai risultati e al mercato.

Per la finanza etica, essere azionisti significa anche responsabilità: si può e si deve usare questo ruolo per promuovere comportamenti virtuosi.

