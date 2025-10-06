Glossario:

FinanzaVai al glossario

Consob

Consob

L’autorità che vigila sui mercati finanziari in Italia.

La Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) è l’ente pubblico italiano che regola e controlla i mercati finanziari, le società quotate in Borsa e gli intermediari (banche, consulenti, gestori…).

Non è un organo politico: i suoi vertici sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, e restano in carica per un mandato prestabilito senza vincoli di appartenenza a un partito.

La Cosob ha il compito di tutelare i risparmiatori, garantire la trasparenza e sanzionare gli abusi di mercato. Lo fa autorizzando e vigilando su società e intermediari, imponendo obblighi di informazione al pubblico, conducendo ispezioni e indagini sulle operazioni sospette e, se necessario, applicando sanzioni. Inoltre, promuove l’educazione finanziaria per rendere più consapevole la cittadinanza.

Per la finanza etica, la Consob è un presidio fondamentale per la correttezza del sistema finanziario. Una sua maggiore attenzione ai temi Esg sarebbe un segnale importante.

Vai al glossario

Effettua il login

Recupera password

Non sei registrato? Crea un account

Reset password

Per proseguire, inserisci l'indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione del tuo account.

Ti sei perso? Torna al login

Crea un account

Sei già registrato? Effettua il login