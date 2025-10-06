La Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) è l’ente pubblico italiano che regola e controlla i mercati finanziari, le società quotate in Borsa e gli intermediari (banche, consulenti, gestori…).

Non è un organo politico: i suoi vertici sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, e restano in carica per un mandato prestabilito senza vincoli di appartenenza a un partito.

La Cosob ha il compito di tutelare i risparmiatori, garantire la trasparenza e sanzionare gli abusi di mercato. Lo fa autorizzando e vigilando su società e intermediari, imponendo obblighi di informazione al pubblico, conducendo ispezioni e indagini sulle operazioni sospette e, se necessario, applicando sanzioni. Inoltre, promuove l’educazione finanziaria per rendere più consapevole la cittadinanza.

Per la finanza etica, la Consob è un presidio fondamentale per la correttezza del sistema finanziario. Una sua maggiore attenzione ai temi Esg sarebbe un segnale importante.