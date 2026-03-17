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Hashrate

Hashrate

L’hashrate è la velocità con cui un computer (o una rete di computer) riesce a fare calcoli per validare le transazioni in una criptovaluta come bitcoin.

Ogni calcolo è come un tentativo di risolvere un puzzle matematico, dunque più tentativi al secondo si riescono a fare, più è alta l’hashrate. In pratica un’hashrate alta corrisponde a maggiore potenza di calcolo e sicurezza della rete, mentre una bassa comporta minor potenza e una rete più vulnerabile.

Si misura in unità come:

  • H/s (hash al secondo);
  • MH/s, GH/s, TH/s (milioni, miliardi, trilioni di tentativi al secondo).

Dunque l’hashrate indica quanto è “forte e veloce” la rete nel funzionare e proteggersi.

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