Ogni calcolo è come un tentativo di risolvere un puzzle matematico, dunque più tentativi al secondo si riescono a fare, più è alta l’hashrate. In pratica un’hashrate alta corrisponde a maggiore potenza di calcolo e sicurezza della rete, mentre una bassa comporta minor potenza e una rete più vulnerabile.

Si misura in unità come:

H/s (hash al secondo);

MH/s, GH/s, TH/s (milioni, miliardi, trilioni di tentativi al secondo).

Dunque l’hashrate indica quanto è “forte e veloce” la rete nel funzionare e proteggersi.