Pump and dump
pump•and•dump
La strategia “pump and dump” è uno schema fraudolento nel mercato finanziario.
Si svolge in due fasi:
- “Pump” (gonfiare): gli organizzatori della frode acquistano un grande quantitativo dello strumento finanziario scelto (come le azioni di una società o una particolare cryptovaluta, ad esempio), poi diffondono false informazioni positive sulla società attraverso social media, forum online o messaggi promozionali, creando un entusiasmo “artificiale” che spinge altri investitori ad acquistare, facendo salire il prezzo.
- “Dump” (scaricare): quando il prezzo è sufficientemente alto, gli organizzatori vendono rapidamente, realizzando un profitto, il che causa un crollo repentino del prezzo, lasciando gli altri investitori con azioni che valgono molto meno di quanto hanno pagato.
I malcapitati dunque vanno incontro a perdite finanziarie significative quando il prezzo crolla, a difficoltà nel vendere gli strumenti oggetti della truffa quando il valore precipita, al possibile coinvolgimento involontario in attività illegali.