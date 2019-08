Nel 2015 il Financial Times lo aveva definito il “Sardex factor”. La moneta complementare, nata nel 2009 come esperimento economico-sociale di un gruppo di ragazzi sardi, oggi, dopo dieci anni, è ormai una realtà affermata. La ricetta del suo successo è stata analizzata anche in un paper della London School of Economics.

Un sistema di accesso al credito

Il Sardex non è una moneta virtuale (come il Bitcoin) e non è un’alternativa all’euro. Si tratta di un sistema di scambio di debiti e crediti interno a un circuito di aziende, fondato sul principio che se qualcuno produce beni o servizi con un potenziale mercato nel circuito, questo è già di per sé un valore. Quell’azienda avrà diritto a ricevere crediti sotto forma di Sardex, proporzionali al valore dei beni e servizi che può offrire, da spendere presso le aziende e i professionisti aderenti.

«Il Sardex nasce come sistema di accesso al credito», spiega Carlo Mancosu, uno dei fondatori della moneta complementare.

«Le imprese si concedono credito sulla base del potenziale produttivo di ciascuna – continua Mancosu – I dati della Banca Mondiale parlano di un enorme gap nell’accesso al credito: globalmente 1.300 miliardi di dollari di credito di cui le imprese avrebbero bisogno, ma che non viene erogato».

«Il Sardex sopperisce a quello che le banche non riescono a erogare. In questo modo è anche un forte stimolo agli investimenti da parte delle imprese. Nel 2018 abbiamo registrato oltre 87 milioni di euro di beni e di servizi scambiati in Sardegna».

Salvati dal Sardex

«Noi siamo il caso esemplare di un’azienda salvata dal Sardex», esordisce Annalisa Aru, responsabile del personale e delle relazioni esterne di Cermed, un piastrellificio a Guspini, in provincia di Cagliari, unico in Sardegna, nato negli anni ’90 per ricollocare i lavoratori rimasti a casa dopo la chiusura delle miniere della zona. Nel 2014, quando sono arrivata, il management dell’azienda stava decidendo se chiuderla. I bilanci erano in negativo e in Sardegna non avevamo mercato (vendevamo solo all’estero).

Il Sardex ha risolto entrambi i problemi: ci serviva liquidità, ma le banche, come spesso accade con le aziende in difficoltà, non volevano concederci prestiti.

Grazie al Sardex abbiamo potuto comprare pezzi di ricambio. E grazie al circuito degli associati a questa moneta complementare abbiamo trovato nuovi clienti nella regione. E pian piano ci siamo rialzati. L’anno scorso (nel 2015, ndr) per la prima volta dal 2009 abbiamo chiuso in attivo». Il racconto di Annalisa Aru potrebbe essere replicato per molte delle 4.000 partite Iva iscritte al circuito nell’isola. Per il 90% si tratta di piccole e medie imprese, ma il panorama degli iscritti è variegato. Si va da Tiscali al piccolo artigiano».