La finanza che tiene conto degli aspetti ambientali, sociali e di governance (Esg).

La finanza sostenibile integra nei processi decisionali di investimento fattori ambientali, sociali e di buona governance (Esg). È spinta anche da regolamenti europei che impongono maggiore trasparenza in materia, prima fra tutte la Sustainable Finance Disclosure Regulation (Sfdr).

È un campo in forte crescita, soprattutto nell’Unione europea, ma che rischia di rivelarsi terreno fertile per il greenwashing. Per esempio, ci sono operatori finanziari che offrono specifici prodotti che vantano buone credenziali Esg ma hanno un peso marginale sul totale delle loro attività.

Per chi crede nella finanza etica, la crescita della finanza sostenibile è una grande opportunità, ma anche una sfida: non ci si può accontentare delle etichette, se alla base non c’è un forte senso di responsabilità e coerenza.