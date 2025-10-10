Glossario:

Banca centrale europea

Banca centrale europea

L’istituzione che gestisce l’euro e vigila sull’economia dell’Eurozona

La Banca centrale europea (Bce) è la banca centrale dei Paesi che usano l’euro. Ha sede a Francoforte e il suo compito principale è quello di mantenere la stabilità dei prezzi, cioè evitare che l’inflazione salga troppo o scenda troppo. Per farlo, definisce ad esempio i tassi d’interesse che influenzano i mutui, i prestiti e il risparmio.

La Bce coordina anche le banche centrali nazionali dei singoli Stati membri (come la Banca d’Italia) e vigila sulle banche più grandi per evitare crisi come quella del 2008.

La finanza etica chiede alla Bce di andare oltre il semplice controllo dei prezzi e di considerare l’impatto sociale e ambientale delle sue politiche. Ad esempio, può scegliere di favorire investimenti green acquistando obbligazioni verdi o penalizzando le attività legate ai combustibili fossili.

