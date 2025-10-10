Un archivio che registra chi ha debiti con le banche (e se li sta pagando)

La centrale rischi è una banca dati gestita dalla Banca d’Italia (o da enti privati, nel caso dei sistemi informativi creditizi) dove sono raccolte informazioni sui debiti di cittadini, imprese e famiglie: mutui, fidi, prestiti, ritardi nei pagamenti.

Quando chiedi un prestito, la banca consulta la centrale rischi per valutare se sei affidabile. È uno strumento importante per la stabilità del sistema. Tuttavia, può diventare un ostacolo: se hai avuto anche solo un ritardo, potresti non ricevere nuovi prestiti, anche se oggi sei in regola.

Per la finanza etica, è essenziale che le informazioni siano aggiornate, corrette e accessibili. E che le persone siano aiutate a uscire da situazioni di difficoltà, non escluse a vita dal credito.