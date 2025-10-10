La corsa agli sportelli (in inglese bank run) si verifica quando tante persone, tutte insieme, si precipitano a ritirare i propri soldi dal conto, temendo che la banca sia in crisi.

Il paradosso è che la banca può davvero fallire proprio a causa della corsa, perché non ha tutti i soldi liquidi a disposizione: una parte è sempre investita in prestiti o altri impieghi.

Un esempio celebre è il caso di Northern Rock nel Regno Unito nel 2007, con file chilometriche davanti agli sportelli.

Per la finanza etica, la fiducia nel sistema bancario è cruciale. Le banche devono essere trasparenti e solide, ma anche orientate al bene comune, per non alimentare paure e comportamenti autodistruttivi.