Costi applicati dalle banche per i servizi offerti (ma non sempre sono chiari)

Le commissioni bancarie sono le somme che la banca addebita per i servizi che offre: gestione del conto, prelievi, bonifici, uso del bancomat ecc. Possono essere fisse (mensili, annuali) o legate a singole operazioni.

Il problema è che spesso sono poco trasparenti: il cliente non sa bene cosa sta pagando, o scopre costi “nascosti” nei contratti.

La finanza etica chiede massima chiarezza e semplicità. Una banca giusta non deve guadagnare sulla confusione, ma spiegare chiaramente i costi e offrire condizioni accessibili, soprattutto per le persone con minori risorse.