Il conto corrente è un contratto tra te e la banca che ti consente di depositare denaro e usarlo in modo comodo: puoi ricevere lo stipendio, fare bonifici, pagare bollette, prelevare con la carta ecc.

È lo strumento bancario più diffuso ed è ormai indispensabile per vivere in un’economia moderna.

Ma non tutti hanno accesso a un conto: secondo Banca d’Italia, oltre 2 milioni di italiani sono “non bancabili”. Per la finanza etica, il conto corrente dovrebbe essere un diritto universale, semplice, a costi minimi, senza clausole complesse o penalizzanti. È uno strumento fondamentale di inclusione finanziaria.