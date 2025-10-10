L’ipoteca è una forma di garanzia reale che una banca chiede quando concede un prestito importante, come un mutuo per la casa. Se il debitore non paga, la banca può rivalersi sul bene ipotecato, ad esempio vendendolo all’asta per recuperare quanto dovuto.

L’ipoteca non impedisce l’uso del bene, ma rappresenta un vincolo. È un meccanismo di sicurezza per il creditore, ma anche un impegno serio per chi riceve il prestito.

Dal punto di vista della finanza etica, l’uso dell’ipoteca va bilanciato con la tutela della persona. È essenziale che chi contrae un mutuo sia ben informato e che la banca agisca in modo responsabile in caso di difficoltà, cercando soluzioni sostenibili prima di arrivare alla vendita forzata di una casa.