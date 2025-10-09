L’Iban (International Bank Account Number) è una sequenza alfanumerica che serve per identificare in modo preciso e standardizzato un conto corrente in Europa (e anche fuori). È essenziale per fare bonifici o ricevere pagamenti.

Un Iban italiano inizia con “IT” e prosegue con altri numeri che identificano la banca, la filiale e il numero del conto. Anche se può sembrare complicato, serve a evitare errori e automatizzare le operazioni bancarie.

Dal punto di vista della finanza etica, l’Iban è uno strumento di inclusione digitale, che consente a cittadini, imprese e organizzazioni sociali di partecipare in modo sicuro al sistema finanziario globale.