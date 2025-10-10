Glossario:

Fido

Una somma di denaro che la banca ti mette a disposizione, anche se non ce l’hai sul conto.

Il fido bancario è una linea di credito che la banca ti concede: anche se il saldo del conto è zero, puoi andare “in rosso” fino a un certo limite stabilito. In pratica, è una forma di prestito immediato, utile per affrontare spese improvvise o momenti di difficoltà temporanea.

Esempio: hai 100 euro sul conto e un fido di 500 euro puoi spendere fino a 600 euro, ma la somma usata va restituita con gli interessi (che spesso sono piuttosto alti).

Dal punto di vista della finanza etica, il fido può essere uno strumento utile di inclusione, se usato con responsabilità e offerto a condizioni trasparenti, chiare e accessibili, evitando che diventi una trappola di debito mascherata da comodità.

