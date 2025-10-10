Conto deposito
Conto deposito
Un conto per mettere da parte i risparmi e farli fruttare, con pochi rischi
Il conto deposito è un tipo di conto bancario pensato esclusivamente per il risparmio. A differenza del conto corrente, non si usa per fare pagamenti o ricevere lo stipendio: serve solo a versare soldi e ottenere un interesse in cambio.
Può essere libero (puoi ritirare i soldi quando vuoi) o vincolato (devi lasciarli fermi per un certo periodo per ottenere l’interesse promesso).
È uno strumento a basso rischio, ideale per chi vuole mettere da parte del denaro senza troppe complicazioni.
Dal punto di vista della finanza etica, è importante chiedersi come verranno investiti i propri risparmi: se il denaro lasciato in deposito finisce per finanziare progetti inquinanti o armi, anche il risparmio diventa poco etico. Per questo è utile scegliere banche che adottino un approccio trasparente.