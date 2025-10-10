Il credit crunch è una situazione in cui le banche smettono di concedere prestiti, anche a imprese o famiglie che avrebbero le carte in regola per ottenerli.

Succede spesso in tempi di crisi o incertezza: le banche diventano prudenti e preferiscono non rischiare. Ma così facendo bloccano l’economia, perché le aziende non investono, le famiglie non comprano casa o auto, e tutto si ferma.

Dal punto di vista della finanza etica, è fondamentale che il credito resti accessibile a chi ne ha davvero bisogno, soprattutto in fasi difficili. Le banche devono valutare bene il rischio, ma anche riconoscere il valore sociale di un’impresa o un progetto.