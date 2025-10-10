Febea
Una rete europea di banche e finanze etiche, unite per un’economia più giusta.
Febea (Fédération Européenne des Banques Ethiques et Alternatives) è una federazione che riunisce banche etiche e alternative europee, nate per sostenere un’economia centrata sulle persone e sull’ambiente.
Fondata nel 2001, Febea promuove valori comuni: trasparenza, inclusione, partecipazione democratica, sostegno all’economia sociale e solidale. Tra i suoi membri ci sono realtà come Banca Etica (Italia), La Nef (Francia), Credal (Belgio).
La rete Febea dimostra che la finanza può essere uno strumento al servizio della giustizia sociale e ambientale, e non solo del profitto. È un punto di riferimento per chi cerca modelli economici diversi, più resilienti e cooperativi.