Una persona è non-bancabile quando non può accedere a un conto corrente, a un prestito o ad altri servizi bancari. I motivi possono essere tanti: redditi bassi, contratti precari, debiti passati, mancanza di documenti.

Essere non-bancabili significa spesso vivere ai margini dell’economia, con più difficoltà a gestire il denaro, a lavorare regolarmente o a ottenere un’abitazione.

Per la finanza etica, l’inclusione finanziaria è un diritto. Le banche dovrebbero offrire strumenti semplici, trasparenti e accessibili a tutte e tutti. Alcune esperienze di microcredito o banche etiche dimostrano che anche chi è escluso può essere un soggetto affidabile, se ascoltato e accompagnato.