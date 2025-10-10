Il questionario di adeguatezza è uno strumento che le banche e gli intermediari devono far compilare prima di consigliare o vendere prodotti finanziari complessi (come fondi, azioni, derivati). Serve a valutare se il cliente ha le conoscenze, l’esperienza e la situazione finanziaria necessarie per capire i rischi.

In base alle risposte, l’intermediario può rifiutarsi di vendere un prodotto troppo rischioso per quello specifico cliente.

Dal punto di vista della finanza etica, il questionario di adeguatezza è uno strumento di tutela, ma deve essere serio e comprensibile. Troppo spesso viene compilato in fretta, senza spiegazioni, diventando una formalità inutile. Educazione finanziaria e trasparenza sono fondamentali per evitare abusi e proteggere chi ha meno strumenti.