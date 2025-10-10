Uno schema Ponzi è una truffa in cui i guadagni promessi agli investitori non derivano da veri profitti, ma dai soldi versati da nuovi investitori. Finché continuano ad arrivare nuovi soldi, lo schema regge. Ma prima o poi crolla, e chi è arrivato tardi perde tutto.

Il nome viene da Charles Ponzi che, negli anni ’20, prometteva alti rendimenti investendo in francobolli, ma in realtà usava i soldi dei nuovi clienti per pagare quelli vecchi.

Uno schema Ponzi famoso e recente è quello di Bernard Madoff, che ha truffato migliaia di persone per decine di miliardi di dollari.

Dal punto di vista della finanza etica, gli schemi Ponzi rappresentano l’apice della finanza disonesta: si basano su inganno, avidità e assenza totale di trasparenza. Un sistema finanziario sano deve prevenire queste frodi e educare i risparmiatori a riconoscerle.