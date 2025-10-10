Il sovraindebitamento è una condizione in cui una persona, una famiglia o una piccola impresa non riesce più a pagare i propri debiti, anche se di importo non elevato. Può derivare da eventi imprevisti (malattia, perdita del lavoro), o da un uso eccessivo e inconsapevole del credito.

Le conseguenze sono gravi: stress, esclusione sociale, perdita dell’abitazione, impossibilità di accedere ad altri servizi.

Dal punto di vista della finanza etica, è fondamentale prevenire il sovraindebitamento attraverso educazione finanziaria, trasparenza nei contratti, limiti alla pubblicità ingannevole del credito facile e l’offerta di strumenti di rinegoziazione e accompagnamento.

La legge italiana prevede percorsi di “esdebitazione”, cioè volti a liberarsi dai debiti, ma sono ancora poco conosciuti.