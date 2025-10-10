Glossario:

BancaVai al glossario

Tan (Tasso annuo nominale)

Tan (Tasso annuo nominale)

È il tasso "puro" degli interessi di un prestito, ma non racconta tutta la storia.

Il Tan indica solo il tasso di interesse applicato annualmente a un prestito. È espresso in percentuale e non include altri costi come spese di istruttoria, assicurazioni obbligatorie, commissioni bancarie, ecc.

Esempio: se prendi un prestito di 10mila euro con Tan del 5%, pagherai 500 euro di interessi in un anno. Ma il Tan non ti dice quanto pagherai in totale: è solo una parte del costo.

Attenzione: il Tan è spesso messo in evidenza nella pubblicità perché sembra più basso, ma non basta per confrontare davvero le offerte.

Vai al glossario

Effettua il login

Recupera password

Non sei registrato? Crea un account

Reset password

Per proseguire, inserisci l'indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione del tuo account.

Ti sei perso? Torna al login

Crea un account

Sei già registrato? Effettua il login