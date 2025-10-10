Tan (Tasso annuo nominale)
È il tasso "puro" degli interessi di un prestito, ma non racconta tutta la storia.
Il Tan indica solo il tasso di interesse applicato annualmente a un prestito. È espresso in percentuale e non include altri costi come spese di istruttoria, assicurazioni obbligatorie, commissioni bancarie, ecc.
Esempio: se prendi un prestito di 10mila euro con Tan del 5%, pagherai 500 euro di interessi in un anno. Ma il Tan non ti dice quanto pagherai in totale: è solo una parte del costo.
Attenzione: il Tan è spesso messo in evidenza nella pubblicità perché sembra più basso, ma non basta per confrontare davvero le offerte.