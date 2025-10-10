Glossario:

Tasso d’interesse composto

Interessi calcolati anche sugli interessi: un effetto moltiplicatore nel tempo.

Il tasso d’interesse composto si applica quando gli interessi maturati vengono aggiunti al capitale e, negli anni successivi, generano a loro volta nuovi interessi. Questo crea un effetto a palla di neve: il capitale cresce più velocemente, ma anche un debito può aumentare molto.

Un esempio: se investi 1.000 euro al 5% composto, dopo 10 anni non avrai 1.500 euro (come nel semplice), ma 1.629 euro.

È un concetto potente, che può giocare a favore del risparmio ma anche contro chi è indebitato, se gli interessi composti si applicano su rate non pagate (vedi anatocismo).

Per la finanza etica, è fondamentale che l’interesse composto sia chiaro, trasparente, regolato e che non diventi uno strumento per alimentare il debito in modo ingiusto.

