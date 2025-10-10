Accesso all’acqua potabile
Un diritto umano fondamentale, ancora negato a milioni di persone.
L’accesso all’acqua potabile è riconosciuto come diritto umano dall’Onu dal 2010, ma oggi oltre 2 miliardi di persone non hanno accesso a fonti idriche sicure.
Le cause sono molte: povertà, inquinamento, privatizzazione dei servizi, crisi climatica.
Per la finanza etica, l’acqua non è una merce ma un bene comune: le risorse idriche vanno gestite con equità, trasparenza e responsabilità collettiva.