Accesso all’acqua potabile

Un diritto umano fondamentale, ancora negato a milioni di persone.

L’accesso all’acqua potabile è riconosciuto come diritto umano dall’Onu dal 2010, ma oggi oltre 2 miliardi di persone non hanno accesso a fonti idriche sicure.

Le cause sono molte: povertà, inquinamento, privatizzazione dei servizi, crisi climatica.

Per la finanza etica, l’acqua non è una merce ma un bene comune: le risorse idriche vanno gestite con equità, trasparenza e responsabilità collettiva.

