Avere un tetto sicuro e dignitoso non è un privilegio, ma un diritto.

Il diritto alla casa è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e da molte Costituzioni. Nonostante ciò, milioni di persone vivono in condizioni precarie o senza alloggio. Questo avviene anche perché, in molte città, la casa è diventata un oggetto di speculazione anziché un bene sociale.

Per la finanza etica, l’abitare deve tornare a essere una questione di dignità e giustizia, non solo di mercato. Servono politiche pubbliche efficaci, strumenti di housing accessibile e una visione che metta le persone prima del profitto.