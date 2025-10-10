Le disuguaglianze sono le differenze tra persone e gruppi sociali in termini di reddito, ricchezza, accesso ai servizi essenziali, salute, istruzione, lavoro e opportunità. Non tutte le differenze sono ingiuste: diventano disuguaglianze quando si traducono in esclusione, povertà strutturale e ostacoli alla piena partecipazione alla vita economica e sociale.

Negli ultimi decenni, queste disparità sono cresciute in modo significativo, anche nei Paesi più sviluppati, alimentate da modelli economici che concentrano ricchezza e potere in poche mani, da sistemi fiscali regressivi e da un accesso diseguale a istruzione, tecnologie e servizi pubblici.

Per la finanza etica, ridurre le disuguaglianze è una priorità imprescindibile: non può esserci sostenibilità senza giustizia sociale, e non può esserci crescita duratura senza inclusione.