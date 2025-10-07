Un diritto tutelato, ma non assoluto: ha anche limiti e responsabilità.

La proprietà privata è riconosciuta come diritto fondamentale, ma va esercitata nel rispetto della collettività e dell’ambiente. Non può giustificare lo sfruttamento, l’abbandono o l’uso speculativo dei beni.

In Italia la Costituzione, all’articolo 42, dice che deve avere una funzione sociale.

Per la finanza etica, questo principio è centrale: il fatto che un uso della proprietà privata sia legale non significa automaticamente che sia anche legittimo. Conta anche l’impatto che genera sulle persone e sul Pianeta.