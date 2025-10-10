Coesione sociale
Il collante che tiene insieme una società: fiducia, solidarietà, partecipazione.
La coesione sociale è la capacità di una società di restare unita anche nelle differenze, favorendo l’inclusione e riducendo le disuguaglianze. Si basa su relazioni di fiducia tra cittadini, istituzioni, imprese.
Un’economia che lascia indietro troppi rischia di rompere il legame sociale.
Per la finanza etica, la coesione sociale non è un effetto collaterale, ma un obiettivo: ogni investimento dovrebbe contribuire a costruire comunità più giuste e partecipative.