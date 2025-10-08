Diritti digitali
Libertà, accesso e protezione anche nel mondo online.
I diritti digitali sono l’estensione dei diritti umani nello spazio digitale: libertà di espressione, privacy, accesso all’informazione, protezione dei dati personali, sicurezza online.
In un mondo sempre più connesso, difendere questi diritti è essenziale per la cittadinanza attiva e democratica.
Per la finanza etica, i diritti digitali vanno tutelati con trasparenza, inclusione e responsabilità: la tecnologia non può diventare strumento di sorveglianza, manipolazione o esclusione.