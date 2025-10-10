Denutrizione / Malnutrizione / Fame
Denutrizione / Malnutrizione / Fame
Tre facce dello stesso problema: non avere abbastanza cibo o non avere quello giusto.
- La denutrizione è la mancanza cronica di calorie sufficienti per vivere in salute.
- La malnutrizione riguarda invece una dieta sbilanciata, anche se in quantità adeguata: si può essere malnutriti pur mangiando molto, ma male.
- La fame è il sintomo più evidente e drammatico: una condizione che colpisce milioni di persone, anche in paesi ricchi.
Per la finanza etica, la fame non è una fatalità, ma un’ingiustizia. Serve una distribuzione più equa delle risorse, e un sistema economico che metta il diritto al cibo prima del profitto.