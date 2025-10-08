I diritti sindacali comprendono la libertà di associazione, di sciopero e di contrattazione collettiva: strumenti che permettono ai lavoratori di organizzarsi, negoziare condizioni e difendere la propria dignità. Sono il cuore di ogni democrazia economica, perché riequilibrano il rapporto di forza tra chi produce valore e chi lo controlla.

Eppure, in molti Paesi – e in alcune parti delle filiere globali – questi diritti vengono limitati, repressi o aggirati.

Per la finanza etica, il rispetto dei diritti sindacali è un test di coerenza: un’impresa che li ostacola non può dirsi né sostenibile né responsabile, a prescindere da qualsiasi altra politica virtuosa possa avere messo in atto.