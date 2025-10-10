Salario vivibile / minimo / dignitoso

Un salario che non sia solo legale, ma sufficiente per vivere con dignità.

Il salario vivibile – detto anche salario dignitoso – è la retribuzione che consente a una persona lavoratrice di sostenere sé stessa e la propria famiglia, coprendo i bisogni fondamentali come casa, cibo, salute, istruzione, trasporti e partecipazione alla vita sociale.

A differenza del salario minimo, che rappresenta la soglia retributiva fissata per legge al di sotto della quale non si può scendere, il salario vivibile tiene conto del costo reale della vita in un determinato contesto ed è considerato un diritto umano essenziale riconosciuto anche dall’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo).

Per la finanza etica, garantire un salario dignitoso è una condizione imprescindibile per costruire un’economia equa, inclusiva e sostenibile.