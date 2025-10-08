Il digital divide è il divario tra chi ha accesso a internet, competenze digitali e strumenti tecnologici e chi non ce l’ha. Colpisce persone anziane, aree rurali, fasce povere, interi Paesi.

In un mondo sempre più digitale, questo divario genera esclusione sociale, educativa ed economica. Non avere a disposizione un device o una connessione veloce (o non saperli usare) significa per esempio non poter seguire le lezioni universitarie a distanza, né accedere all’home banking, né compilare un modulo richiesto dal proprio Comune – e gli esempi potrebbero continuare a lungo.

Per la finanza etica, colmare il digital divide è un obiettivo essenziale: la tecnologia deve essere strumento di inclusione, non di disuguaglianza.