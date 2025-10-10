Diritti umani (Convenzione)

I diritti umani sono le libertà e le tutele fondamentali che spettano a ogni persona, semplicemente in quanto essere umano, senza alcuna distinzione di origine, genere, religione, opinioni o condizione sociale.

Riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite (1948) e da molte altre convenzioni internazionali, rappresentano il fondamento della dignità e dell’uguaglianza. Comprendono, tra gli altri, il diritto alla vita e alla libertà, all’istruzione, alla salute, al lavoro, alla sicurezza e alla partecipazione politica.

Per la finanza etica, il rispetto dei diritti umani è un confine invalicabile: nessun investimento, impresa o istituzione può dirsi sostenibile se li calpesta o li ignora.