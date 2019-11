Vogliamo raccontare un’altra storia: la crisi climatica secondo Valori.it

La storia è quella di un pianeta che si scalda in modo anomalo. Di ghiacci che si sciolgono. Di mari che si innalzano. È la storia di ecosistemi che collassano e di milioni di persone costrette a lasciare la propria casa per potersi procurare acqua e cibo per sopravvivere.

È la storia della crisi climatica che ha iniziato a occupare le prime pagine dei quotidiani del mondo.

Ma noi vogliamo raccontarne un’altra, di storia.

E lo abbiamo fatto in quattro appuntamenti che ci hanno portato alla venticinquesima Cop, la conferenza mondiale delle Nazioni Unite sul clima. In ogni puntata abbiamo affrontato un diverso aspetto della crisi climatica:

– chi finanzia le attività più dannose per il clima?

– quali strumenti abbiamo noi, cittadini, consumatori, risparmiatori, per agire?

– quali sono gli effetti della crisi climatica, già oggi, nel mondo e in Italia?

– e per finire, cos’è e come funziona una Cop? Quali decisioni dovrebbero essere prese durante la prossima conferenza per scongiurare la catastrofe climatica e quali avanzamenti dobbiamo aspettarci, verosimilmente?

Abbiamo ascoltato esperti che ci hanno aiutato a capire meglio di cosa si parla quando parliamo di crisi climatica.

1. Chi finanzia la crisi climatica?

Scarica l’ebook di approfondimento sugli argomenti trattati in questa puntata.

2. Cosa puoi fare per salvare il clima?

Scarica l’ebook di approfondimento sugli argomenti trattati in questa puntata.

3. Com’è cambiato finora il clima?

Scarica l’ebook di approfondimento sugli argomenti trattati in questa puntata.

4. Possiamo ancora salvare il nostro Pianeta?

Scarica l’ebook di approfondimento sugli argomenti trattati in questa puntata.