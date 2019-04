Le grandi banche internazionali non vogliono impegnarsi seriamente per salvare il nostro Pianeta. Forse per scarsa comprensione dei rischi che corriamo a causa dei cambiamenti climatici. Forse per incapacità. Forse perché è più forte a volontà di non rinunciare al business as usual. Ma la realtà è questa: a certificarlo è il rapporto “Banking on Climate Change”, che ha analizzato il quantitativo di denaro concesso negli ultimi anni dai colossi finanziari di tutto il mondo nel settore dei combustibili fossili.

New report shows that banks have funneled $1.3 TRILLION into fossil fuels since the Paris Agreement – with financing on the rise. The worst? You guessed it: U.S's @Chase Bank, & @WellsFargo in 2nd place. #DefundClimateChange #BankingOnClimateChange pic.twitter.com/eZZKQsJYKD

Questi ultimi – carbone e petrolio in primo luogo – rappresentano le principali zavorre che frenano la transizione energetica. Associazioni ecologiste, università, istituti di ricerca, agenzie delle Nazioni Unite lo ripetono da anni. Se vogliamo rispettare gli impegni assunti con l’Accordo di Parigi del 2015, le fonti fossili devono rimanere sottoterra. Eppure, dal 2016 al 2018, i 33 principali istituti di credito del mondo hanno concesso finanziamenti al settore per un totale di 1.900 miliardi di dollari.

Il documento è stato pubblicato dalle ong Rainforest Action Network, BankTrack, Indigenous Environmental Network, Oil Change International, Sierra Club e Honor the Earth. Ed è stato appoggiato da altre 163 organizzazioni di tutto il mondo. Secondo i dati forniti nel testo, a beneficiare dell’immensa mole di denaro sono state circa 1.800 aziende. Ma un terzo del totale è stato versato a sole 100 compagnie attive nel comparto. Che in questo modo «hanno potuto aumentare fortemente la loro produzione».

Nel mirino delle Ong ci sono soprattutto le banche statunitensi. JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citi e Bank of America hanno concesso nel triennio 2016-2018 più di 581 miliardi di dollari. Al quinto posto, con 100 miliardi, figura la canadese RBC. Nell’elenco sono presenti poi istituti elvetici come Crédit Suisse e UBS, banche inglesi come Barclays e RBS. Ma anche francesi come BNP Paribas, Société Générale e Crédit Agricole. E l’italiana Unicredit. Il colosso milanese ha fornito al comparto delle fossili 17 miliardi in tutto: 6,4 nel 2016, 6,6 nel 2017 e quasi 4 miliardi nel 2018.

”A new report published this week shows that 33 global banks provided $1.9 trillion to fossil fuel companies since the adoption of the Paris Agreement.”

Wow. That’s almost as bad as missing a few lessons on #schoolstrike4climate#fridaysforfuture https://t.co/eBLS3mTDf7

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 23, 2019