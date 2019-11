Mariagrazia Midulla (WWF): «Sul clima i governi hanno paura»

«Occorre una spinta politica, puntare sulle rinnovabili, abbandonare le fonti fossili. Ma non basta: occorre anche cambiare modello economico». Mariagrazia Midulla è responsabile Clima e Energia del Wwf in Italia. Ha seguito numerosissime Cop nel corso degli anni. Vivendo momenti critici come quello del 2009 a Copenaghen così come vittorie come nel caso della Cop21 del 2015, che ha portato al raggiungimento dell’Accordo di Parigi.

Il direttore esecutivo del WWF Stati Uniti, Carter Roberts, ha commentato il recente annuncio del presidente americano Donald Trump, relativo all’avvio ufficiale della procedura di uscita dall’Accordo di Parigi, spiegando che da quella decisione può dipendere la stabilità della vita sulla Terra. Ora, sappiamo che se tra un anno dovesse cambiare presidente, Washington potrà rientrare pressoché immediatamente nell’Accordo. Ma se invece andranno avanti su questa strada, la situazione sarà davvero complicata. È evidente perciò che, dal punto di vista politico, il momento attuale presenta davvero moltissimi problemi.

BREAKING: The US has announced it is officially withdrawing from the Paris Agreement.

It is incomprehensible that a time where California is ablaze, they have pulled out of an Agreement that seeks to stabilise our climate. pic.twitter.com/yzxIC5TMuu

— James Shaw (@jamespeshaw) November 4, 2019